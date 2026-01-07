CHP'den yeni üye kampanyası: Katlanamıyorsan CHP'ye katıl

CHP'de geçtiğimiz günlerde yapılan kapalı toplantıda CHP'nin "Katlanamıyorsan CHP'ye katıl" sloganı ile yeni bir üye kampanyası başlatacağı öğrenildi. Toplantıda ayrıca yeni döneme yönelik mesajlar da verildi.

CHP Lideri Özel 2026 yılının seçim yılı olacağına dair açıklamalar yaptığı kapalı toplantıda başlatılacak üye kampanyasına dair bilgilendirme yaptı. CHP kaynakları "Kürt sorununun çözümü" amacı ile Meclis'te kurulan komisyon çalışmaları ve seçim çalışmalarının toplantının ana gündem maddelerinden olduğunu ifade etti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Lideri Özel sürece yönelik değerlendirmelerde vekillerine hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Özel, süreç ile alakalı olarak vekillere medyaya konuşulmaması gerektiğini ifade edip, "Daha sonra düzeltilmesi gereken konuşmalardan uzak durun" dedi. Özel vekillerine ayrıca, "CHP’nin Kürt sorununu tarihsel tutarlılıkta inkâr etmeyen tek parti" olduğunun kamuoyuna hatırlatılması gerektiğini iletti.

Meclis'te kurulan komisyona sunulan CHP raporunun demokratikleşme adımlarında yönelik kapsamlı öneriler sunduğunu hatırlatan Özel, "Yasal düzenlemelerle ilgili önerilerimizi, kapsamlı bir fikir alışverişinden sonra belirleyeceğiz" dedi.

ERKEN SEÇİM TALEBİ YÜKSELTİLECEK

Aktarılan bilgilere göre kapalı toplantıda erken seçim taleplerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. CHP kaynakları vekillerin 81 ile dağılara seçim çalışmalarına başlayacağını, partinin de 2026'yı seçim yılı ilan ettiğini kaydetti.

CHP yılın ilk toplatısını yaptı: Özgür Özel'den tempoyu yükseltme mesajıÖzgür Özel'den tempoyu yükseltme mesajı

Özel, kapalı toplantıda vekillere seçim ile ilgili şu bilgiyi verdi:

"2026’da, iktidarı erken seçim için zorlayacağız. Elimizdeki anketlere göre, ilk seçimde iktidar oluyoruz. Genel seçimlerde milletvekili sayımızı katlayacağız. Bugün seçim olsa İstanbul’daki milletvekili sayımızı 50’ye, toplam milletvekili sayımızı ise 300’e çıkarırız.

Halk kavga edeni izlemeyi sever ama kavga edene oy vermez. Yeni dönemde daha çok sahada olmalıyız. Birlikte hareket ederek iktidara yürümeliyiz."

YENİ ÜYE KAMPANYASI

CHP kaynakları partinin 'Katlanamıyorsan CHP'ye katıl' sloganı ile kapsamlı bir üyelik kampanyası da başlattığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

