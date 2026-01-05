CHP'den TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına tepki

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ENAG ve TÜİK verileri arasındaki büyük farka işaret etti. Bulut, ENAG’a göre yıllık enflasyonun yüzde 56,14, aralık ayı enflasyonunun ise yüzde 2,11 olduğunu; buna karşın TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 30,89, aralık ayı enflasyonunu ise yüzde 0,89 olarak açıkladığını belirtti. Bulut, bu iki tablo arasındaki uçurumun, vatandaşın mutfağındaki gerçekliğin rakamlara yansıtılmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Maaşlar nasıl kuşa döndü? Enflasyon açıklandı memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu. ENAG verilerine göre aralık ayı enflasyonu yüzde 2,11, yıllık enflasyon yüzde 56,14 olarak gerçekleşirken; TÜİK’e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 oldu. Aynı ülkede, aynı döneme ait bu iki tablo arasındaki derin uçurum, vatandaşın her gün cebinde ve mutfağında yaşadığı gerçekliğin rakamlara nasıl yansıtılmadığını açıkça ortaya koyuyor. Memura, emekliye üç kuruş fazla vermemek için zamları 1 Ocak tarihine öteleyen iktidar, TÜİK’in gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmayan verileriyle vatandaşın cebine adeta el atmış, milyonların sofrasından bir lokmayı daha eksiltmiştir.

Saray’ın emriyle kağıt üzerinde düşük gösterilen enflasyon maaşları kuşa çevirirken, bu insafsızlığın bedelini geçim mücadelesi veren milyonlar ödemektedir. Pazarda, markette ve faturalarda hissedilen zamlar TÜİK’in rakamlarına sığmazken, iktidar ve sözcülerinin 'enflasyona ezdirmedik' söylemi gerçeği örtmeye yetmemektedir. Çünkü gerçek enflasyon TÜİK’in tablolarında değil; boşalan tencerede, dolmayan pazar filesinde ve her gün ertelenmek zorunda kalınan temel ihtiyaçlarda yazmaktadır. Rakamlarla ne kadar cambazlık yaparsanız yapın vatandaş enflasyonun ne olduğunu çok iyi biliyor."