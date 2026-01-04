CHP'de kritik hafta başlıyor

Yayınlanma:
2026’ya Çankırı mitingiyle hızlı bir giriş yapan CHP, yarından itibaren Ankara’da adeta "siyaset üssü" kuruyor. Özgür Özel liderliğinde toplanacak kurulların ana gündeminde, ABD’nin Venezuela saldırısı ve İmralı süreci var. MYK’dan il başkanlarına kadar sürecek yoğun maraton, hafta sonu İstanbul ve Denizli mitingleriyle meydanlara devam edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yılın ilk haftasında kapsamlı bir değerlendirme sürecine giriyor. Genel Başkan Özgür Özel, bir hafta boyunca aralıksız sürecek toplantı trafiğinde; ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı başta olmak üzere dünyadaki sıcak gelişmeleri, bölgesel tansiyonu ve Türkiye'nin en kritik gündemlerinden biri olan İmralı sürecini kurmaylarıyla birlikte enine boyuna ele alacak.

2026’nın ilk mitingini Çankırı’da gerçekleştirerek startı veren CHP, yeni yılın ilk haftasında Ankara’da adeta "siyaset üssü" kuracak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlık edeceği toplantılarda, partinin tüm yetkili kurullarıyla dünya, bölge ve ülke gündemi mercek altına alınacak.

ÖNCE MYK, SONRA KAPALI GRUP

Haftanın yoğunluğu yarından (Pazartesi) itibaren hissedilecek. Bu kapsamda Özgür Özel, 5 Ocak Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında partisinin A takımıyla bir araya gelecek. Hemen ardından ise genel merkezde milletvekilleriyle "kapalı grup toplantısı" gerçekleştirilerek Meclis stratejisi belirlenecek.

6 Ocak Salı günü ise siyasetin kalbi TBMM'de atacak. Özel, haftalık grup toplantısında kürsüye çıkacak.

Özgür Özel'den 2026'nın ilk mitingi!Özgür Özel'den 2026'nın ilk mitingi!

İSTANBUL VE DENİZLİ'DE "MİLLET İRADESİ" MİTİNGLERİ

CHP lideri, Ankara'daki diplomasi ve strateji toplantılarının ardından rotayı meydanlara çevirecek. Özel, 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul’un Beykoz ilçesinde düzenlenecek olan 79'uncu mitingde halka seslenecek.

Hız kesmeyen Özel, 8 Ocak Perşembe günü tekrar Ankara'ya dönerek CHP Genel Merkezi'nde yılın ilk Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN "ÖZEL" PARANTEZ

Haftanın en dikkat çekici buluşmalarından biri ise Cuma günü gerçekleşecek. CHP Lideri Özel, 9 Ocak Cuma günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin il başkanlarıyla Ankara’da özel bir zirvede buluşacak. Bu toplantıda bölgenin sorunları ve süreci masaya yatırılacak.

Hemen ertesi gün, 10 Ocak Cumartesi, partisinin 81 il başkanıyla Ankara’da geniş katılımlı bir toplantı yapacak olan Özel, örgütü 2026 hedefleri doğrultusunda motive edecek.

Özel, 11 Ocak Pazar günü ise “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 80’incisi için Denizli’de olacak ve vatandaşlarla buluşacak. Yoğun maraton, 12 Ocak Pazartesi günü yapılacak ve iki haftada bir toplanan CAO Yürütme Kurulu toplantısı ile devam edecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

