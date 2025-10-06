CHP oy oranını resmen duyurdu! Açıklama birinci ağızdan geldi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Türkiye genelinde birinci parti konumuna yükselen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bolu'da düzenlediği kampta son anket sonuçlarını ve siyasi stratejilerini masaya yatırdı.

Kampın sona ermesinin ardından çalışmalara ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekillerine 20'den fazla araştırma ve anket şirketinin hazırladığı çalışmaların ortalamasının sunulduğunu aktardı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Günaydın, sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum ki bu araştırmalarda CHP'nin mevcut oy oranını yüzde 34-35 ölçen de var yüzde 41 ölçen de var. Türkiye'nin açık ara birinci partisi olduğumuz çok açıktır."

İMAMOĞLU TÜM ANKETLERDE ÖNDE

Gökhan Günaydın, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan ve halen tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tüm anketlerde potansiyel rakiplerine karşı açık ara önde olduğunu vurguladı. Bu durumun, CHP'nin siyasi yelpazedeki konumunu güçlendirdiğini belirten Günaydın, "CHP'nin bir merkez partisi olma kimliği, giderek daha fazla oturuyor. Tüm siyasi partileri yanında tutarak demokrasi ve adalet mücadelesine ortak etme konusunda bir fikir birliği var" açıklamasını yaptı.

AKP istikrarını koruyor: Hep ikinci yine ikinci

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLET YÜZÜNÜ CHP'YE DÖNDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde partisinin Abant kampında yaptığı konuşmada benzer bir tablo çizmişti. Anketlerde birinci parti olduklarını ve sokakta da giderek güçlendiklerini ifade eden Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes bilsin ki anketlerde birinci partiyiz. Son seçimin birinci partisiyiz. Ama en önemlisi artık sokakta çok daha güçlüyüz. Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız ve gitgide güçleniyoruz. Millet yüzünü CHP'ye döndü. Çünkü millet yüzünü yanında olana döner."