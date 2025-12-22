CHP İBB iddianamesi gerçeklerini açıklamak için meydanlarda olacak: Omuz omuza duracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bakırköy’de, gündem ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İBB iddianamesinin gerçeklerini açıklamak üzere meydanlarda olacaklarına dikkat çeken Çelik, konuşmasında “İddianamede kanıt yerine nelerin olduğunu yurttaşlarımıza anlatacağız. Diğer yandan, ülkemizi içine sürükledikleri çoklu kriz ortamından çıkabilmek için partimizin hazırladığı yeni parti programımızı yurttaşlarımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

İBB dosyasından bu da çıktı! Gizli tanığın ifadesi şikayetçi ifadesinin üçüncü hali

“EMEKÇİLERLE, EMEKLİLERLE OMUZ OMUZA DURACAĞIZ”

“Gerçekleri bilmeye hakkınız var temasıyla, İstanbul’da siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, meslek örgütlerini, muhtarlıkları ziyaret edeceğiz” sözlerini sarf eden Çelik, “Stantlarımızla, broşürlerimizle, çadırlarımızla meydanlarda olacağız. Sokaklarda, pazarlarda olacağız. Stantlarda yurttaşlarımızla buluşacağız. Kapı ziyaretleriyle evlerde, işyerlerinde, tüm İstanbul’da gerçekleri dile getireceğiz. Gençlerle, kadınlarla, emekçilerle, emeklilerle yan yana, omuz omuza duracağız” ifadelerine yer verdi.

“İKTİDARIN YOKSULLLUĞU NASIL BÜYÜTTÜĞÜNÜ HERKESE GÖSTERECEĞİZ”

Özgür Çelik, “İktidarın adaleti katlederek, halka yalan söyleyerek, gerçekleri perdeleyerek, işsizliği, yoksulluğu ve hayat pahalılığını nasıl büyüttüğünü herkese göstereceğiz. Yarattığı ekonomik krizin sorumluluğunu, yandaş medya ve algı operasyonlarıyla gizlemeye çalışan iktidarın perdesini yırtacağız.” ifadelerini kullandı ve “Gazeteciler, öğrencilere, siyasetçilere yönelik baskılara ve sindirme çabalarına geçit vermeyeceğiz. Çünkü tekrar söylüyoruz, milletimizin gerçekleri bilmeye hakkı var. Çünkü güzel ülkemiz bugün çoklu krizlerin pençesindedir, belirsizliklerin gölgesindedir” dedi.

İBB iddianamesinde bir kopyala-yapıştır ifade daha! "Dosyaya papağan girmiş!"

Sözlerinin devamında, “Ülkemizde demokrasinin kurumsal temelleri tahrip edilmiş, iktidar kişiselleştirilmiştir. 19 Mart darbesiyle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş belediye başkanlarımız tutuklanmış, milli irade yok sayılmıştır. Hukukun üstünlüğü zayıflatılmış, adalet yok edilmiştir. Kutuplaştırıcı politikalarla çoğulculuk bırakılmış, kayırmacılık kök salmıştır. Gelir adaleti ülkemizde tamamen bozulmuştur” açıklamasını yapan Çelik, “Ekonomi adaletsiz bir sömürü düzenine dönüşmüş, işsizlik ve güvencesizlik derinleşmiştir. Yurttaşlarımız barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Doğa ve çevre rant uğruna tahrip edilmiştir” sözlerini sarf etti.

“BU KARA DÜZENİ KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRMEYE GELİYORUZ”

Çelik, “İstikrarsızlaştırılan dış politika ülkemize ağır bedeller ödetmiştir. Sınırlar düzensiz göçe, sokaklar uyuşturucu çetelerine teslim edilmiştir. Depremler, yangınlar, seller karşısında halkımız kaderine terk edilmiştir.” ifadelerini kullanırken “İşte biz tam da bu düzene itiraz ediyoruz. Bu kara düzeni düzeltmeye değil bu kara düzeni kökünden değiştirmeye geliyoruz. Bu aşamadan itibaren yeni parti programımızla bu çözümleri temel alan ortak bir geleceği hep birlikte kurmayı amaçlıyoruz” dedi.