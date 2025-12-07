CHP Gençlik Kolları’ndan 81 ilde MESEM protestosu!

CHP Gençlik Kolları, çocuk işçiliğini normalleştiren, onlarca öğrencinin yaşamını yitirmesine sebep olan MESEM uygulamasını protesto ettikleri için tutuklanan 16 TİP'li öğrenci ile dayanışmak amacıyla 81 ilde protesto düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hukukçu Parti Meclisi üyelerini, 16 genci gençleri cezaevinde ziyaret etmek, bilgi almak ve destek olmak üzere görevlendirmişti.

Gençlik Kolları, bugün 81 ilde dayanışma için eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul CHP Gençlik Kolları’nın basın açıklamasında “AKP'den hesabı gençlik soracak” ve “Eğitim hakkı pazarlanamaz“ sloganları atılırken “Cemaat ve vakıf görünümlü yapıların eğitim alanındaki etkinliği, bu yapılarla hayata geçirilen protokoller son bulmalıdır. Laik, bilimsel ve ilerici eğitim güçlendirilmelidir. Kamu kaynakları patronlara değil, çocukların eşit, nitelikli eğitimine ve geleceğine aktarılmalıdır. Eğitim sistemimizdeki bu derin yaraların mucidi, sahibi, hamisi bellidir. İktidar ve sermaye arasındaki kirli ilişkiler daha fazla çocuğun canını, daha fazla işçinin emeğini, daha fazla insanın geleceğini çalmadan bu düzeni değiştirecek, bu kara bulutları tarihin utanç köşesine göndereceğiz. Emeğin, insanca yaşamın, fırsat eşitliğin her alanda hüküm sürdüğü bir geleceği kuracağız.” ifadelerini kullandı.

“TEBESSÜMÜ ÇALINAN ÇOCUKLARIN HESABINI SORACAĞIZ”

Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hedefi yalnızca bir siyasi görev değil, bizlerden koparılan sayısız kardeşimize karşı sorumluluk, vicdani bir borç olarak görüyoruz. Büyümesine izin verilmeyen, tebessümü çalınan çocukların hesabını soracağız. Çocukların yakasını mafyanın, patronun, iktidarın sömürgeci elinden kurtaracağız.” sözleri sarf edilirken basın açıklamasına katılan bütün parti örgütüne, halka ve basın emekçilerine teşekkür edildi.

Ankara CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan basın açıklamasında ise, “Milli Eğitim Bakanlığı önünde mesemler protesto ediliyor. Ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak bu ülkenin vicdanlı evlatlarıyız. Zalimliğe susmayız. Sömürüye susamayız. Çünkü biliyoruz ki, çocuklar ölürken değil uyurken susulur. AKP iktidarının her geçen yıl parça parça dağıtıp bir kenara attığı eğitim sistemiyle çocuklar işçileştiriliyor, gençler geleceksizleştiriliyor. Sonuç ne? Artan çocuk ölümleri, suça sürüklenen çocuklar, işsiz gençler, madde bağımlılığı, sonu gelmez depresyonlar ve intihar eden gençler. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. “ sözleri sarf edildi.

“BU SİSTEMDE ÇOCUKLAR EĞİTİM ALAMIYOR”

“Yaşadığımız tüm bu kötülük bir kara düzenin sonucudur. Bu kara düzenin bugünkü görüntüsü ise Mesem'lerdir. Nedir Mesem? İktidara göre Mesleki Eğitim Merkezleri. Bize göre düzenin kirli çarkları arasında eriyip giden okul çağında işçileştirilip yitip giden çocuklar demektir. Bu sistemde çocuklar eğitim alamıyor, geleceğe hazırlanamıyor. Ucuz işgücü olarak görülüyor ve sömürülüyor.” denilen açıklamada, “Eğitim Reformu girişiminin 2025 eğitim izleme raporuna göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında Mesem'e devam eden 392.887 öğrenci var. Bu sistem yüzünden yüz binlerce çocuk okulla bağını kesiyor” ifadelerine yer verildi .

Açıklamanın devamında, “Bu ülkede yaşayan milyonlara soruyoruz, lise çağındaki bir çocuğun haftada bir gün okula, dört gün atölyeye, sanayiye, fabrikaya gittiği bir düzene mesleki eğitim denilebilir mi? Okulda olması gereken çocukların atölyede, sanayide, fabrikada ucuz iş gücü yapıldığı bir düzende iş güvenliğinden nasıl bahsedilebilir? İnsan canının kıymetli olduğu nasıl söylenebilir? Böyle bir düzende çocukların geleceğe hazırlandığından, eğitim gördüğünden nasıl söz edilebilir? Açıkça ifade etmek isteriz ki, Mesem çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasalarla sömürüldüğü bir AKP projesidir. Ve bizler CHP Gençlik Kolları olarak ucuz iş gücü olarak görülen çocukların eğitim haklarından mahrum bırakılarak doğrudan işçileştirildiği bu düzenin tam karşısında duruyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

CHP Ankara Gençlik Kolları, “Sermayenin iş gücü ihtiyacı olabilir. Ülkemizde her dört genç çocuktan birine eğitimde ne de istihdamda. Genç işsizliği her geçen gün katlanarak artıyor. Çalışmaya, üretmeye hazır büyük bir genç nüfusa sahipken devlet eliyle çocukların işçileştirildiği, kamu kaynaklarının düzenin çarklarını işletsin diye sermaye aktarıldığı Mesem düzenini kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü bu düzenin kirli çarklarında çocukların hayatı yitip gidiyor. 2025 yılında bu ülkede 86 işçi çocuk katledildi.” sözlerini sarf ederken “Sayın Bakan'ın bakanlık yaptığı dönem içerisinde Mesem'lerde hayatını kaybeden çocuk sayısı 16. Bu iktidar için yalnızca bir sayı olabilir ama bizim için değil. Onlar bizim her sabah aynı güneşe uyandığımız, aynı sokaklarda yürüdüğümüz, aynı hayalleri paylaştığımız kardeşlerimizdir.” ifadelerini kullandı.

“SES ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ”

“Muhammet Kendirci bizim kardeşimizdir! Alperen Erisoy bizim kardeşimizdir! Muratcan Eryılmaz bizim kardeşimizdir! Erolcan Yavuz bizim kardeşimizdir! Arda Tombul bizim kardeşimizdir! Ömer Çakar bizim kardeşimizdir! Zekai Dikici bizim kardeşimizdir! Ulaş Dumlu bizim kardeşimizdir! Eren Dağ bizim kardeşimizdir! Alperen Kocayavuz bizim kardeşimizdir! Burada adını sayamadığımız iş cinayetine kurban giden tüm kardeşimiz için, tüm kardeşlerimiz için onların acılı aileleri için ses çıkarmak zorundayız. “ ifadelerine yer verilen açıklamada, “Okulda olması gereken çocukların atölyelerde emeği sömürülmesinin, çocuklar iş cinayetlerine kurban gitmesin diye mücadele etmek, bu ülkede yaşayan biz gençlerin boynumuzun borcudur. Bizim durduğumuz yer son derece nettir.” denildi.

TUTUKLU TİP’Lİ ÖĞRENCİLERLE DAYANIŞMA MESAJI!

Açıklamanın devamında, MESEM’i protesto ettiği gerekçesiyle tutuklanan 16 TİP’li öğrenciyle dayanışma içerisinde olunduğu vurgulanırken “Arkadaşlarımızın yarım bırakmaya çalıştığınız sözleri bize emanettir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Gençliği olarak çocuklar eğitim hakkından mahrum kalmasın, atölyelerde can vermesin istiyoruz. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim istiyoruz. Biz gençlere dayatılan işsizliğe, geleceksizliğe ve baskılara karşı ses yükseltiyoruz. Geleceğimizde umut, hanemizde iş, soframızda ekmek, ülkemizde özgürlük istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

CHP’li gençlerin basın açıklamasının ardından konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise, “ Sayın basın, Mesem, iktidarın işverenlere ucuz iş gücü temin etmesinden başka hiçbir şey değildir. Çocuk işçiliğini yasallaştıran, meşrulaştıran bir girişimdir. Bütün uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bütün iş kanunlarının bypass edilmesidir. Bu kanunun arkasında duran herkes çocuk cinayetlerinin ortağıdır. Bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz. Bu uygulama nedeniyle mağdur olan herkesin de yanında olmaya devam edeceğiz. Yine Türkiye eğer bir demokrasi olacaksa, Türkiye'de siyasi partilerin özgürce görüşlerini ifade edebilmesi gerekir. Düşünce ifade özgürlüğü varsa, her düşüncenin özgürce ifade edilmesi gerekir. Düşünceler hakkında soruşturma açılmasına, hele hele de düşüncelerinden ve eylemlerinden dolayı insanların tutuklanmasına karşıyız, kabul etmiyoruz. TİPli genç arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşana kadar yanındayız, onların sesi olmaya da devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.