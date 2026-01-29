CHP en büyük seçmen grubuna kancayı taktı

CHP’li kurmaylar, kamuoyu yoklamalarında kararsız olarak tanımlanan seçmen grubunun büyük bölümünün AKP ve MHP’den kopanlardan oluştuğunu ifade etti. Parti kurmaylarına göre, emekli maaşları ve asgari ücret başlıklarında yürütülen siyasi mücadele, kararsız seçmenin CHP’ye yönelmesinde etkili oluyor.

Esnaf siyasi parti tercihini yaptı

KARARSIZ SEÇMEN ORANI YÜZDE 33’Ü AŞTI

Birgün'de yer alan habere göre, yerel seçimlerin ardından yapılan ve hala son hızda devan eden kamuoyu araştırmaları, siyasetin her döneminde tartışma konusu olan 'kararsız seçmenler' olgusunu yeniden gündeme taşıdı. Sosyal adaletsizliğin derinleştiği Türkiye’de, 'Kararsızım, oy kullanmayabilirim' diyen seçmenlerin oranı, birçok kamuoyu araştırma şirketinin anketinde yüzde 33’ün üzerine çıktı. Bazı anketlerde, kararsız seçmenlerden oluşan kitlenin 'Türkiye’nin birinci partisi' konumuna geldiği tespit edildi.

ÇALIŞMALAR KARARSIZ SEÇMENE GÖRE ŞEKİLLENDİRİLİYOR

Kent mitinglerini sürdüren ve olası bir erken seçime göre hazırlıklarını devam ettiren CHP, kararsız seçmeni temel hedef olarak belirledi. CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan odak anketler doğrultusunda söylem ve eylem planlarının oluşturulduğunu belirten parti kaynakları, kararsız seçmenin her geçen gün CHP’ye daha fazla yaklaştığını dile getirdi.

KOPUŞUN TEMEL NEDENİ EKONOMİ

CHP kurmayları, kararsız seçmenlerin büyük ölçüde AKP ve MHP’den ayrılan seçmenlerden oluştuğunu ifade etti. Parti kaynakları, bu seçmenlerin mevcut partilerinden kopuşunda ekonomi yönetimindeki sorunların belirleyici olduğunu kaydetti. CHP’liler, muhalefet partilerinin yürütme yetkisi olmadığı için doğrudan kaynak dağıtamadığını, buna karşın CHP’nin somut vaatleri ve ülkeyi yönetme iddiasıyla AKP ve MHP’den kopan seçmenleri kendisine çektiğini savundu.

TBMM’DEKİ ÇALIŞMALARIN ETKİSİ VURGULANIYOR

CHP’liler, politik söylemler, odak anketler ve TBMM’de emekli aylıklarına yönelik başlatılan eylemler ile Genel Kurul’daki çalışmaların kararsız seçmen üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti. Parti kurmayları, bu süreçte kamuoyunda 'Muhalefet emekliler için elinden geleni yapıyor' algısının oluştuğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTEN ESNAF SORUNLARINA

Asgari ücret konusunda da benzer bir sürecin yaşandığını belirten CHP’liler, taleplerini kamuoyuna net biçimde anlatabildiklerini dile getirdi. Parti kaynakları, bundan sonraki süreçte esnafın sorunlarına odaklanılacağını, ekonomi kurmaylarının bu alanda çalışmalar yürüttüğünü ve kararsız seçmenlerin CHP’de karar kılmasının hedeflendiğini kaydetti.