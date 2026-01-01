Cezaevinden izinli çıkmıştı: Evinde hayatını kaybetti

Cezaevinden izinli çıkmıştı: Evinde hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kütahya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren hükümlünün evinde uyuşturucu kullanırken, fenalaştığı öne sürüldü.

Kütahya'da cezaevinden 10 gün önce izinli çıkan hükümlü M.A., evinde hayatını kaybetti.

CEZAEVİNDEN 10 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞTI

Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'ndan 10 gün önce izinli çıkan hükümlü M.A'nın, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde arkadaşıyla uyuşturucu kullanırken fenalaştığı iddia edildi.

Arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 30 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibinin olayı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirmesi üzerine polis çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından M.A'nın cesedi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

M.A'nın cesedinden alınan örnekler ise Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak:AA

