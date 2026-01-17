Cezaevinden çıktı ailesini katletti!

Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
Yayınlanma:
Konya’nın Selçuklu ilçesinde, cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen bir kişi, tartıştığı annesini ve kız kardeşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan annenin de hayatını kaybetmesiyle faciada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Şeker Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce cezaevinden çıkan Nadir Türkmen (23), evde henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi İsmehan Türkmen (45) ve kız kardeşi Nida Türkmen (19) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nadir Türkmen, yanındaki tabancayla annesine ve kız kardeşine kurşun yağdırdı, ardından namluyu kendisine doğrultarak intihar etti.

konya.jpg

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan anne İsmehan Türkmen ise doktorların tüm çabalarına rağmen sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.

Cezaevinden yeni çıkmıştı! Eski eş tartışması kanlı bitti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü!Cezaevinden yeni çıkmıştı! Eski eş tartışması kanlı bitti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü!

CENAZELER ILGIN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Konya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Aynı aileden 3 kişinin cenazesinin, bugün Konya'nın Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesi'nde yan yana toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

kiz-kardesini-oldurup-intihar-etmisti-y-1120820-332635.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
İki usta dükkanlarında ölü bulundu! Korkunç şüphe
İki usta dükkanlarında ölü bulundu! Korkunç şüphe
İstanbul'da "sulu kardan kara dönecek" tarihi açıkladı: Mikdat Kadıoğlu "kehanet değil" diyerek net konuştu
İstanbul'da "sulu kardan kara dönecek" tarihi açıkladı: Mikdat Kadıoğlu "kehanet değil" diyerek net konuştu
Böcek ailesinin yakınlarından hastane personeli hakkında suç duyurusu! 'Hayatta kalmaları sağlanabilirdi'
Böcek ailesinin yakınlarından hastane personeli hakkında suç duyurusu! 'Hayatta kalmaları sağlanabilirdi'