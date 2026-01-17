Cezaevinden çıktı ailesini katletti!

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Şeker Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce cezaevinden çıkan Nadir Türkmen (23), evde henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi İsmehan Türkmen (45) ve kız kardeşi Nida Türkmen (19) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nadir Türkmen, yanındaki tabancayla annesine ve kız kardeşine kurşun yağdırdı, ardından namluyu kendisine doğrultarak intihar etti.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan anne İsmehan Türkmen ise doktorların tüm çabalarına rağmen sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZELER ILGIN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Konya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Aynı aileden 3 kişinin cenazesinin, bugün Konya'nın Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesi'nde yan yana toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.