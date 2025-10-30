Cezaevi firarisi çalıntı motosikletle yakalandı

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan çalıntı motosikletli şüpheli kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı. 17 yaşındaki Muhammed G.'nin, 8 farklı suçtan aranması bulunan bir cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarından kaçan çalıntı motosikletli şüpheli takip sonucu yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi 17 yaşındaki Muhammed G. tutuklandı. Şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin de çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundukları motosikletli genç, hızla olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ TAKİP SONUCU YAKALANDI

Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli 17 yaşındaki Muhammed G.'nin yapılan GBT sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

MOTOSİKLET DE ÇALINTI ÇIKTI

Muhammed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin de çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

