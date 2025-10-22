Çeşme açıklarında fok balığı ahtapotu afiyetle yedi!
Yayınlanma:
İzmir’in Çeşme açıklarında dikkat çeken bir olay meydana geldi. Denizde bir fok balığı ahtapotu yedi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan sahilde, görenlerin hayrete düştüğü bir olay meydana geldi. Çeşme açıklarında, denizde bir fok balığı, ahtapotu avladı.
O adada yüzlerce can yaşıyor: Koptu gidiyor, hayatları tehlike altında
Ahtapot, fok balığına av olmamak için dakikalar boyunca mücadele etti.
AHTAPOTU AFİYETLE YEDİ!
Fok balığı, denizde süren çetin mücadeleler sonucunda ahtapotu yedi.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!
Fok balığı ve ahtapotun yaşam savaşı, sahilde bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa’da vahşet! Kedi yavrusunun ayaklarını bağlayıp denize atmışlar
Vatandaşlar ise yaşananları büyük bir şaşkınlıkla izlerken söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük bir ilgi gördü .