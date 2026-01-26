Cenaze namazında kardeş kanı aktı!

İstanbul Kağıthane'de iki kardeş annelerinin cenazesinde miras kavgasına tutuştu. Cenaze namazının ardından çıkan kavgada Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu silahla öldürdü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde anneleri Nuriye Mutlu'nun cenazesine katılan iki kardeş arasında miras kavgası çıktı.

Camide çıkan kavgada Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu silahla vurarak öldürdü.

ANNELERİNİ GÖMER GÖMMEZ KAVGAYA TUTUŞTULAR

Saat 16.30 sıralarında Nurete Mahallesi'ndeki bir camide Mustafa ve Mehmet Mutlu kardeşler, anneleri Nuriye Mutlu'nun cenazesinde birbirine girdi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayda silahını çeken Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu başından ve karnından vurarak ağır yaraladı.

1135917-frame-at-0m42s.jpg

AĞABEYİNİN VURDUĞU MEHMET MUTLU ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Mehmet Mutlu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1135917-frame-at-2m0s.jpg

Menzil'deki miras kavgasında tarikat liderleri ifşaya başladı! "Faiziyle 1.7 milyar lira aldın"Menzil'deki miras kavgasında tarikat liderleri ifşaya başladı! "Faiziyle 1.7 milyar lira aldın"

10 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli Mustafa Mutlu ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya da el konulan Mustafa Mutlu'nun polis ekiplerinde 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak:DHA

