Cemevleri 'kültürel tesis' olarak tanımlandı: Alevi derneklerinden tepki!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle cemevleri, imar mevzuatında “kültürel tesis” olarak tanımlandı. 22 Ocak 2026 tarihli ve 33145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, tepkilere neden oldu.

Bakanlığın Cemevleri kararına Alevilerden sert tepki: İktidarı Aleviliği tanımıyor, inanç olarak görmüyor

Şahinbey Belediyesi CHP'nin önceki dönem Meclis Üyesi Uğur Kalkan, değişikliği eleştirerek, “Resmî Gazete’de yayımlanan bu yeni lejant, açık bir ayrımcılık belgesidir. Anayasa’nın 10. maddesi ‘Kanun önünde eşitlik’ derken, 24. maddesi ‘İnanç özgürlüğünü’ güvence altına alırken; camiyi ‘ibadet alanı’, cemevini ‘kültürel tesis’ saymak anayasal suçtur. Cemevi bir hobi alanı veya sergi salonu değil, bir inancın merkezidir. Bir inancı ‘ibadet’, diğerini ‘kültürel faaliyet’ olarak kodlamak, eşit yurttaşlık ilkesini yok saymaktır. Tanımlama değil, tanınma istiyoruz!” dedi.

"EŞİT YURTTAŞLIK" ÇAĞRISI

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu ortak açıklamada, yönetmeliğin “inkâr siyasetinin yeni bir ilanı” olduğunu savundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: