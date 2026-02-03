Zonguldak TOKİ kura çekimi canlı yayını

Zonguldak’de TOKİ kura çekilişi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Zonguldak TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Zonguldak TOKİ kura çekilişi Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

İncivez, Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. Yolu No:4, 67100 Kozlu/Merkez/Zonguldak

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Zonguldak’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Zonguldak’ta konut dağılımı şöyle:

SIRA NO İLÇE/PROJE KONUT SAYISI 1 Zonguldak Merkez (kilimli) 300 2 Merkez Beycuma 60 3 Alaplı 120 4 Çaycuma 100 5 Çaycuma Karapınar 47 6 Çaycuma Nebioğlu 100 7 Çaycuma Perşembe 100 8 Devrek 300 9 Devrek Çaydeğirmeni 100 10 Ereğli 250 11 Ereğli Gülüç 38 12 Ereğli Kandilli 100 13 Ereğli Ormanlı 63 14 Gökçebey 100 15 Kozlu 94 TOPLAM 1.872

Zonguldak'ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL ’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 4 Şubat Çarşamba Kırşehir ve Düzce’de yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Kayseri’de de kura çekimi yapılIyor.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu