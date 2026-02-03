TOKİ Zonguldak kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ Zonguldak kura çekilişi - Canlı İzle
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Zonguldak’ta yapılacak toplam Bin 872 konutun kura çekimi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler sorgu ekranlarında ilan edilecek.

Zonguldak TOKİ kura çekimi canlı yayını

Zonguldak’de TOKİ kura çekilişi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Zonguldak TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Zonguldak TOKİ kura çekilişi Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

İncivez, Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. Yolu No:4, 67100 Kozlu/Merkez/Zonguldak

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Zonguldak’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Zonguldak’ta konut dağılımı şöyle:

SIRA NOİLÇE/PROJEKONUT SAYISI
1Zonguldak Merkez (kilimli)300
2Merkez Beycuma60
3Alaplı120
4Çaycuma100
5Çaycuma Karapınar47
6Çaycuma Nebioğlu100
7Çaycuma Perşembe100
8Devrek300
9Devrek Çaydeğirmeni100
10Ereğli250
11Ereğli Gülüç38
12Ereğli Kandilli100
13Ereğli Ormanlı63
14Gökçebey100
15Kozlu94
TOPLAM1.872

Zonguldak'ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor

  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 4 Şubat Çarşamba Kırşehir ve Düzce’de yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Kayseri’de de kura çekimi yapılIyor.

TOKİ Şubat kura takvimi belli olduTOKİ Şubat kura takvimi belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

