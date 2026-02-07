TOKİ Yalova kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ Yalova kura çekilişi - Canlı İzle
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yalova’da yapılacak toplam 1805 konutun kura çekimi 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler sorgu ekranlarında ilan edilecek.

Yalova TOKİ kura çekimi canlı yayını

Yalova’da TOKİ kura çekilişi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Yalova TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Yalova TOKİ kura çekilişi Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Adres:

Samanlı Bahçelievler, No:26 Centre, 77200 Yalova Merkez/Yalova

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Yalova’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Yalova’da konut dağılımı şöyle:

Sıra NoİlçeKonut Sayısı
1Yalova Merkez900
2Yalova Altınova150
3Yalova Altınova Tavşanlı100
4Yalova Armutlu95
5Yalova Çi̇ftli̇kköy500
6Yalova Termal60

Yalova'da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Türkiye
'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!
'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!
1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı
1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı
Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş
Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş