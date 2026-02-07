TOKİ Yalova kura çekilişi - Canlı İzle
Yalova TOKİ kura çekimi canlı yayını
Yalova’da TOKİ kura çekilişi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.
Yalova TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Yalova TOKİ kura çekilişi Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Adres:
Samanlı Bahçelievler, No:26 Centre, 77200 Yalova Merkez/Yalova
TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Yalova’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
Paylaşılan proje listesine göre Yalova’da konut dağılımı şöyle:
|Sıra No
|İlçe
|Konut Sayısı
|1
|Yalova Merkez
|900
|2
|Yalova Altınova
|150
|3
|Yalova Altınova Tavşanlı
|100
|4
|Yalova Armutlu
|95
|5
|Yalova Çi̇ftli̇kköy
|500
|6
|Yalova Termal
|60
Yalova'da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla