Yalova TOKİ kura çekimi canlı yayını

Yalova’da TOKİ kura çekilişi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Yalova TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Yalova TOKİ kura çekilişi Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Adres:

Samanlı Bahçelievler, No:26 Centre, 77200 Yalova Merkez/Yalova

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Yalova’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Yalova’da konut dağılımı şöyle:

Sıra No İlçe Konut Sayısı 1 Yalova Merkez 900 2 Yalova Altınova 150 3 Yalova Altınova Tavşanlı 100 4 Yalova Armutlu 95 5 Yalova Çi̇ftli̇kköy 500 6 Yalova Termal 60

Yalova'da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde: