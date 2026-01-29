Canlı İzle - TOKİ Niğde Kura Çekilişi
Niğde TOKİ kura çekimi canlı yayını
Niğde’de TOKİ kura çekilişi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11:00’de yapılacak. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura sürecini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.
Niğde TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Niğde TOKİ kura çekilişi, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Adres:
Yukarı Kayabaşı, Merkez / NİĞDE
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek. Ayrıca hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Niğde’de hangi ilçede kaç konut verilecek?
Paylaşılan proje listesine göre Niğde’de konut dağılımı şöyle:
İlçe
Konut Sayısı
Merkez
1140
Merkez (Aktaş)
73
Merkez (Edikli)
50
Merkez (Hacıabdullah)
79
Merkez (Karaatlı)
60
Merkez (Yeşilgölcük)
60
Altunhisar
200
Altunhisar (Keçikalesi)
63
Bor
300
Bor (Bahçeli)
94
Bor (Çukurkuyu)
94
Bor (Kemerhisar)
63
Çamardı
94
Çiftlik
108
Çiftlik (Divarlı)
126
TOPLAM
2604
Niğde’de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü;
- Karabük
- Ordu
- Aksaray
Şehirleirnde yapılacak. 3 şehirde toplam 7 bin 287 ev hak sahiplerini bulacak. TOKİ kura tekvimi haftalık açıklanmaya devam ediyor.