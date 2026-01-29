Canlı İzle - TOKİ Niğde Kura Çekilişi

Canlı İzle - TOKİ Niğde Kura Çekilişi
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Niğde’de yapılacak toplam 2.604 konut için kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler resmi sorgu ekranlarında ilan edilecek. Kura çekimi Niğde Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Niğde TOKİ kura çekimi canlı yayını

Niğde’de TOKİ kura çekilişi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11:00’de yapılacak. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura sürecini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Niğde TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Niğde TOKİ kura çekilişi, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Adres:
Yukarı Kayabaşı, Merkez / NİĞDE

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek. Ayrıca hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek..

Niğde’de hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Niğde’de konut dağılımı şöyle:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez

1140

Merkez (Aktaş)

73

Merkez (Edikli)

50

Merkez (Hacıabdullah)

79

Merkez (Karaatlı)

60

Merkez (Yeşilgölcük)

60

Altunhisar

200

Altunhisar (Keçikalesi)

63

Bor

300

Bor (Bahçeli)

94

Bor (Çukurkuyu)

94

Bor (Kemerhisar)

63

Çamardı

94

Çiftlik

108

Çiftlik (Divarlı)

126

TOPLAM

2604

Niğde’de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü;

  • Karabük
  • Ordu
  • Aksaray

Şehirleirnde yapılacak. 3 şehirde toplam 7 bin 287 ev hak sahiplerini bulacak. TOKİ kura tekvimi haftalık açıklanmaya devam ediyor.

TOKİ'de 9 il için kura tarihi belli olduTOKİ'de 9 il için kura tarihi belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

