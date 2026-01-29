Niğde TOKİ kura çekimi canlı yayını

Niğde’de TOKİ kura çekilişi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11:00’de yapılacak. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura sürecini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Niğde TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Niğde TOKİ kura çekilişi, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Adres:

Yukarı Kayabaşı, Merkez / NİĞDE

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek. Ayrıca hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Niğde’de hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Niğde’de konut dağılımı şöyle:

İlçe Konut Sayısı Merkez 1140 Merkez (Aktaş) 73 Merkez (Edikli) 50 Merkez (Hacıabdullah) 79 Merkez (Karaatlı) 60 Merkez (Yeşilgölcük) 60 Altunhisar 200 Altunhisar (Keçikalesi) 63 Bor 300 Bor (Bahçeli) 94 Bor (Çukurkuyu) 94 Bor (Kemerhisar) 63 Çamardı 94 Çiftlik 108 Çiftlik (Divarlı) 126 TOPLAM 2604

Niğde’de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü;

Karabük

Ordu

Aksaray

Şehirleirnde yapılacak. 3 şehirde toplam 7 bin 287 ev hak sahiplerini bulacak. TOKİ kura tekvimi haftalık açıklanmaya devam ediyor.

TOKİ'de 9 il için kura tarihi belli oldu