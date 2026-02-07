Kırıkkale Toki Kura Çekimi Canlı Yayını

Kırıkkale’de TOKİ kura çekilişi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Kırıkkale TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kırıkkale TOKİ kura çekilişi Nur Cami Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

Fabrikalar, 27. Sk. No:3, 71100 Kırıkkale Merkez/Kırıkkale

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Kırıkkale’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Kırıkkale’da konut dağılımı şöyle:

Sıra No İlçe Konut Sayısı 1 Merkez (Yaşihan) 1100 2 Merkez (Hacılar) 94 3 Bahşılı 53 4 Balışeyh 60 5 Çelebi 63 6 Delice 106 7 Delice (Çerikli) 66 8 Karakeçili 94 9 Keskin 100

Kırıkkale'de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde: