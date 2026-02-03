Kayseri TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kayseri’de TOKİ kura çekilişi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Kayseri TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kayseri TOKİ kura çekilişi Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Adres:

Alsancak, 38110 Kocasinan/Kayseri

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Kayseri’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Kayseri’da konut dağılımı şöyle:

SIRA NO İLÇE KONUT SAYISI 1 KAYSERİ MERKEZ

(MELİKGAZİ,KOCASİNAN,

TALAS, İNCESU) 6020 2 AKKIŞLA 70 3 BÜNYAN 100 4 DEVELİ 300 5 FELAHİYE 35 6 HACILAR 74 7 ÖZVATAN 150 8 PINARBAŞI 29 9 SARIOĞLAN 158 10 SARIZ 26 11 TOMARZA 142 12 YAHYALI 300 13 YEŞİLHİSAR 158 TOPLAM 7.562

Kayseri'de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL ’den başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlıyor.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 4 Şubat Çarşamba Kırşehir ve Düzce’de yapılacak. Bugün eşzamanlı olarak Zonguldak'ta da kura çekimi yapılıyor.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu



