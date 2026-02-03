TOKİ Kayseri kura çekilişi - Canlı İzle

Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kayseri’da yapılacak toplam 7 bin 562 konutun kura çekimi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler sorgu ekranlarında ilan edilecek.

Kayseri TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kayseri’de TOKİ kura çekilişi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Kayseri TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kayseri TOKİ kura çekilişi Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Adres:

Alsancak, 38110 Kocasinan/Kayseri

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Kayseri’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Kayseri’da konut dağılımı şöyle:

SIRA NOİLÇEKONUT SAYISI
1KAYSERİ MERKEZ
(MELİKGAZİ,KOCASİNAN,
TALAS, İNCESU)		6020
2AKKIŞLA70
3BÜNYAN100
4DEVELİ300
5FELAHİYE35
6HACILAR74
7ÖZVATAN150
8PINARBAŞI29
9SARIOĞLAN158
10SARIZ26
11TOMARZA142
12YAHYALI300
13YEŞİLHİSAR158
TOPLAM7.562

Kayseri'de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor

  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlıyor.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 4 Şubat Çarşamba Kırşehir ve Düzce’de yapılacak. Bugün eşzamanlı olarak Zonguldak'ta da kura çekimi yapılıyor.

TOKİ Şubat kura takvimi belli olduTOKİ Şubat kura takvimi belli oldu


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

