TOKİ Düzce kura çekilişi - Canlı İzle
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Düzce’de yapılacak toplam 2 bin 470 konutun kura çekimi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler sorgu ekranlarında ilan edilecek.

Düzce TOKİ kura çekimi canlı yayını

Düzce’de TOKİ kura çekilişi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Düzce TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Düzce TOKİ kura çekilişi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

Fevziçakmak, Bolu Cd. No:250, 81100 Düzce

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Düzce’de hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Düzce’de konut dağılımı şöyle:

SIRA NOİLÇE/PROJE ADIKONUT SAYISI
1DÜZCE MERKEZ1.300
2AKÇAKOCA250
3CUMAYERİ200
4ÇİLİMLİ180
5GÖLYAKA100
6GÜMÜŞOVA200
7KAYNAŞLI150
8YIĞILCA90
TOPLAM2.470

Düzce'de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 5 Şubat Perşembe Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş’ta yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Kırşehir’de de kura çekimi yapılıyor.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

