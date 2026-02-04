Düzce TOKİ kura çekimi canlı yayını

Düzce’de TOKİ kura çekilişi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Düzce TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Düzce TOKİ kura çekilişi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

Fevziçakmak, Bolu Cd. No:250, 81100 Düzce

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Düzce’de hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Düzce’de konut dağılımı şöyle:

SIRA NO İLÇE/PROJE ADI KONUT SAYISI 1 DÜZCE MERKEZ 1.300 2 AKÇAKOCA 250 3 CUMAYERİ 200 4 ÇİLİMLİ 180 5 GÖLYAKA 100 6 GÜMÜŞOVA 200 7 KAYNAŞLI 150 8 YIĞILCA 90 TOPLAM 2.470

Düzce'de TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’de n başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 5 Şubat Perşembe Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş’ta yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Kırşehir’de de kura çekimi yapılıyor.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu





