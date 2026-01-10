Çanakkale’de sağanak etkili oldu: Cadde dakikalar içinde su altında kaldı

Çanakkale’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan sarı kodlu uyarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hafta sonu için yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

CADDE VE SOKAKLAR DAKİKALAR İÇİNE SU ALTINDA KALDI

Yağışın başlamasıyla bazı cadde ve sokaklar dakikalar içinde su altında kaldı. Kentte bazı dükkanları su bastı.

SAĞANAK YAĞIŞ KISA SÜRE SONRA BÖLGEDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ

Belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu noktalarda çalışmalar gerçekleştirdi. Sağanak yağış, bölgedeki etkisini yitirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

