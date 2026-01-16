Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Mısır’dan Rusya’ya gitmek üzere hareket eden Mozambik bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'BOSTON BEACON' isimli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada, Akbaş açıklarında jeneratör arızası yaptı.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ!

Gemi kaptanı, meydana gelen arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' bölgeye sevk edildi

ŞEVKETİYE DEMİR SAHASI’NA DEMİRLEYECEK!

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de, kıyı emniyeti ekipleri tarafından meydana gelen arızaya ilişkin bilgilendirilirken arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.