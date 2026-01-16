Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!
Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı’nda 274 metre uzunluğunda Mozambik bayraklı tanker, jeneratör arızası yaptı. Tankerin, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletileceği bildirildi.

Mısır’dan Rusya’ya gitmek üzere hareket eden Mozambik bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'BOSTON BEACON' isimli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada, Akbaş açıklarında jeneratör arızası yaptı.

canakkale-bogazinda-gemi-arizasi-1119618-332285.jpg

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ!

Gemi kaptanı, meydana gelen arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne haber verdi.

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı!İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı!

Yapılan ihbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' bölgeye sevk edildi

İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldıİstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

ŞEVKETİYE DEMİR SAHASI’NA DEMİRLEYECEK!

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de, kıyı emniyeti ekipleri tarafından meydana gelen arızaya ilişkin bilgilendirilirken arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.

Kaynak:DHA

Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye
E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"
E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"
Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!