Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yaşayan bir kargo gemisi için kurtarma operasyonu düzenlendi. Aliağa limanından Kocaeli'ye gitmekte olan "ORITA" adlı genel kargo gemisi, boğazın Gelibolu açıklarında seyrederken arıza nedeniyle yoluna devam edemez hale geldi.

GEMİ TRAFİK MERKEZİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan teknik sorunun ardından Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi duruma müdahale etti. Merkezin koordinasyonuyla bölgeye bir kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri gönderildi.

İKİ RÖMORKÖRLE GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ

"ORITA" gemisi, "Kurtarma-18" isimli römorkörün refakati ve "Kurtarma-20" isimli diğer bir römorkörün yedeğinde olmak üzere iki römorkör tarafından çekilmeye başlandı. Bu şekilde kontrol altına alınan gemi, belirlenen güvenli bölgeye yönlendirildi.

ŞEVKETİYE DEMİR SAHASI'NDA BEKLEMEYE ALINDI

Yapılan çekme operasyonu sonunda söz konusu kargo gemisi, Şevketiye Demir Sahası'na getirildi. "ORITA" emniyetli bir şekilde demir atarak beklemeye alındı.