Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası
Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan "ORITA" isimli kargo gemisi, kurtarma römorkörleri eşliğinde güvenli bir şekilde demir sahasına çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yaşayan bir kargo gemisi için kurtarma operasyonu düzenlendi. Aliağa limanından Kocaeli'ye gitmekte olan "ORITA" adlı genel kargo gemisi, boğazın Gelibolu açıklarında seyrederken arıza nedeniyle yoluna devam edemez hale geldi.

GEMİ TRAFİK MERKEZİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan teknik sorunun ardından Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi duruma müdahale etti. Merkezin koordinasyonuyla bölgeye bir kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri gönderildi.

2000 yıl önce tahıl gemileriyle “miyav” deyip Avrupa’ya girdiler2000 yıl önce tahıl gemileriyle “miyav” deyip Avrupa’ya girdiler

İKİ RÖMORKÖRLE GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ

"ORITA" gemisi, "Kurtarma-18" isimli römorkörün refakati ve "Kurtarma-20" isimli diğer bir römorkörün yedeğinde olmak üzere iki römorkör tarafından çekilmeye başlandı. Bu şekilde kontrol altına alınan gemi, belirlenen güvenli bölgeye yönlendirildi.

Karadeniz'deki gemi saldırılarına Rusya'dan sert çıkışKaradeniz'deki gemi saldırılarına Rusya'dan sert çıkış

ŞEVKETİYE DEMİR SAHASI'NDA BEKLEMEYE ALINDI

Yapılan çekme operasyonu sonunda söz konusu kargo gemisi, Şevketiye Demir Sahası'na getirildi. "ORITA" emniyetli bir şekilde demir atarak beklemeye alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

