Cami hoparlöründen İntizar'ın şarkısını açıp mahalleye dinletti!

Yayınlanma:
Diyarbakır'da cami hoparlöründen arabesk bir şarkı açılıp mahalleye dinletildi. Müftülük konuyla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir caminin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması, mahallede şaşkınlık ve tepkiye neden oldu. Olayla ilgili olarak ilçe müftülüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi’nde bulunan İmam Şafii Camii’nde, gece saatlerinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler cami hoparlör sistemini kullanarak müzik açtı.

Cami hoparlöründen gelen sesleri duyanlar şaşkına döndü! İmamın, içeri girdiğinde gördüğü şey “yok artık” dedirttiCami hoparlöründen gelen sesleri duyanlar şaşkına döndü! İmamın, içeri girdiğinde gördüğü şey “yok artık” dedirtti

Hoparlörlerden yükselen seslerin, sanatçı İntizar’ın “Büyük İnsan” adlı şarkısı olduğu öğrenildi. Mahalle genelinde duyulan müzik, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Yaşananlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay geniş yankı uyandırdı. Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışma konusu oldu.

MÜFTÜLÜK HARKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılmasının ardından Kayapınar Müftülüğü harekete geçti. Yetkililer, cami hoparlörlerinin amacı dışında kullanılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını, olayın nasıl gerçekleştiği ve sorumluların kim olduğunun tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. İnceleme sonucunda gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

