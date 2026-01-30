Cam silerken dengesini kaybeden öğretmen can verdi!

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı’ndaki 6 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca, üçüncü katta bulunan evinin camlarını silerken dengesini kaybetti.

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düşen öğretmenin yardımına kızı koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cam silerken 2'nci kattan düşüp öldü

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ülkühan Atmaca, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM HABERİNİ DUYAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Ülkühan Atmaca’nın düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Ülkühan öğretmenin ölüm haberi, hastane önünde bekleyen yakınları ve meslektaşlarını gözyaşlarına boğdu.