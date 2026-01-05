Çakal av köpeklerini tuzağa düşürdü! 7 saatte kurtarıldılar

Cevdet Bay için Pazar günü, İnegöl kırsalında rutin bir av gezisi olarak başlamıştı. Yanında, arazinin kokusunu ve sesini takip etmek üzere eğitilmiş iki köpeği vardı. Ancak Süpürtü Mahallesi civarındaki taş ocağı sahasının yakınlarında, avcı ile av arasındaki kadim denge, beklenmedik bir coğrafi engelle bozuldu.

Köpeklerin bir çakalı fark etmesiyle başlayan içgüdüsel takip, saniyeler içinde karanlık ve dar bir tünelin girişinde son buldu. Çakalın ardından ine giren iki köpek, arazinin jeolojik yapısının bir tuzağa dönüşmesiyle yerin altında mahsur kaldı. Olay, bireysel bir avlanma faaliyetini, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin koordine olduğu, yedi saat sürecek teknik bir kurtarma operasyonuna dönüştürdü.

TAŞ OCAĞI SAHASINDA ZORLU COĞRAFYA

Köpeklerinin geri dönmemesi üzerine ine yaklaşan ve hayvanların kendi imkanlarıyla çıkamadığını fark eden Cevdet Bay, durumu yetkililere bildirdi. Olayın meydana geldiği bölgenin, bir taş ocağı civarında olması, arazinin yapısındaki zorlukları ve kurtarma operasyonunun risklerini artıran bir faktör olarak öne çıktı.

İhbarın ardından afet yönetim mekanizması devreye girdi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) koordinasyonunda, bölgedeki yerel arama kurtarma kapasitesini temsil eden İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri sahaya sevk edildi.

YEDİ SAATLİK YERALTI OPERASYONU

İNDAK ekipleri bölgeye ulaştığında karşılaştıkları tablo, fiziksel müdahalenin sınırlarını zorlayan türdendi. İnin "dar ve derin" yapısı, kurtarma personelinin hareket kabiliyetini kısıtlarken, içerideki oksijen durumu ve göçük riski operasyonun hassasiyetini artırdı.

Ekipler, yedi saat boyunca santim santim ilerleyen bir çalışma yürüttü. Doğal bir oluşum olan inin girişinin genişletilmesi ve hayvanlara zarar vermeden ulaşılması süreci, sabır gerektiren bir mühendislik çalışmasına dönüştü. Operasyonun her aşaması, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

MUTLU SON VE SAĞLIK KONTROLÜ

Günün ağarmasıyla başlayan endişeli bekleyiş, akşam saatlerinde yerini rahatlamaya bıraktı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu iki av köpeği, sıkıştıkları yerden sağ olarak çıkarıldı.

Yedi saatlik esaretin ardından yeryüzüne çıkarılan köpeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlendi. Hayvanlar, olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından sahibi Cevdet Bay’a teslim edildi.