Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!

Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ın Çağlayancirit ilçesinde, hastane bahçesindeki tek ağaçlık alan 112 Acil Servis binası için kesildi. Bölge sakinleri, ağaçların yok edilmesine tepki gösterirken, yetkililerden alternatif bir çözüm talep etti.

Kahramanmaraş’ın Çağlayancirit ilçesinde, Çağlayancirit Devlet Hastanesi bahçesindeki ağaçların kesilmesi, bölgede yaşayan yurttaşların tepkisini çekti. İddiaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgedeki tek ormanlık alan, 112 Acil Servis binası inşaatı için boşaltıldı.aglayancirit2.jpeg

Bölge sakinleri, çevrede birçok boş alan bulunmasına rağmen ağaçlık alanın hedef alınmasını eleştiriyor. Görüntülerde, kesilen ağaçların ardından geriye yalnızca çıplak bir arazi kaldığı görülüyor.

aglayancirit3.jpeg

aglayancirit4.jpeg​​​​​​​

CHP Çağlayancerit İlçe Başkanı Cerithan Ceritoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ceritoğlu, “Bölgedeki tek ormanlık alan olan ağaçları da şu anda yıkıyorlar. Gerekçe olarak 112 Acil binası yapılacak deniliyor. Çağlayancerit’te 112 Acil binası yapılacak tek yer burası mıdır? Takdiri sizlere bırakıyorum” dedi.

​​​​​​​

ALTYAPI UYARISI

Çağlayancirit ilçesinde yaşanan bu gelişmeler, kamu binalarının yapımı ile doğal alanların korunması arasındaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Öte yandan, söz konusu alanın altyapısıyla ilgili çeşitli uyarıların da yapıldığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

