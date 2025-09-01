"Büyük Taarruz'u Erdoğan kazandı" diyen muhabirden açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaret, CNN Türk ekranlarından canlı yayınlanırken muhabir Arda Erdoğan'ın yaptığı gaf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlı bağlantıda, Türk ordusunun işgalci güçlere karşı kazandığı zaferi anlatan muhabir, "İşgalci Yunan kuvvetlerinin Anadolu'dan sökülüp atıldığının 103. yıl dönümündeyiz. Bu 103. yıl dönümüne gelinen süreçte esasında sıkı bir hazırlık süreci geçirdi Türk ordusu. 22 Ağustos - 13 Eylül 1921 arasında 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı'ndan sonra bir yıl boyunca büyük taarruz için hazırlık yaptı Türk ordusu. Cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti büyük taarruz" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı vatandaşlar sözlerin kasıtlı olduğunu öne sürerken, bazıları ise dil sürçmesi olduğunu kabul etse de hatayı eleştirmeden geçmedi.

MUHABİR ARDA ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelen tepkilerin ardından muhabir Arda Erdoğan bir açıklama yaptı. "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Yüce Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir'de yaptığım bir telefon bağlantısının 30 saniyelik bir kısmı üzerinden itibar suikastı yapılmaktadır" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle telefon bağlantısında yaptığım dil sürçmesi nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek isterim. Habercilik anlayışım gereği sadece töreni değil; bayramın anlam ve önemine dikkat çekmek için Büyük Zafer'e giden yolu anlatma gereği hissettiğim bir yayında sehven kullandığım ifadede herhangi bir kasıt yoktur. Ancak bir anlık bir dil sürçmesi bahane edilerek yapılan bu algı çalışmasını hayretle izliyorum. Bir anlık bir dil sürçmesi üzerinden bir algı inşa edilmeye çalışılması ahlaki ve insani değildir. Telefon bağlantısının tamamı dinlendiğinde doğru ifadeleri kullandığım görülecektir. Tarafıma yapılan hakaret ve algı operasyonlarıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı duyururum. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul ettiğim için de ayrıca üzgünüm."