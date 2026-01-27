Bursa'daki bir garip kazada 8 külçe altın buhar oldu! Tek bir iz yokmuş

Bursa'daki bir garip kazada 8 külçe altın buhar oldu! Tek bir iz yokmuş
Yayınlanma:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaza yapan zırhlı araçtaki 8 külçe altının kaybolduğu iddia edilmişti. Araçta yapılan incelemeler tamamlandı. Altınlar ile ilgili bir ize rastlanılamadı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde meydana gelen kazada, Bursa'ya altın sevkiyatı yapan zırhlı araç, bariyerlere çarparak hurdaya dönüştü.

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, en ez 8 külçe altının kaybolduğu iddia edilmişti.

bursa-kulce-altin.jpg

ALTINLARA NE OLDUĞUNA İLİŞKİN BULGU BULUNAMADI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, zırhlı araç, bir depoya çekilerek detaylı aramalar yapıldı.

Ancak kaybolduğu iddia edilen 8 külçe altının izine rastlanılamadı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca altınların bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Zırhlı araç takla attı milyonluk altınlar sırra kadem bastıZırhlı araç takla attı milyonluk altınlar sırra kadem bastı

NE OLMUŞTU?

İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde 22 Ocak günü meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Bursa'ya altın sevkiyatı yapan E.Ö. (21) yönetimindeki 16 BPN 077 plakalı altın yüklü zırhlı araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile araçtaki R.T. (30) ile V.T. (48) yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Taşınan biner gramlık 11 külçe altından 3'ü araç içinde yapılan aramalarda bulunmuştu. Diğer 8 külçe altının bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

