Bursa'da ilginç görüntüler: Vatandaşlara 'kardan döner' ikram edildi

Bursa'da bir döner ustası dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Kar yağışını fırsat bilen usta, döner şişine kar kütlesi geçirerek iş yeri önünde vatandaşlara 'kardan döner' ikram etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir dönerci dükkanının önü renkli görüntülere sahne oldu. Kar yağışını fırsat bilen usta, döner şişine et yerine kar kütlesi geçirip vatandaşlara 'kardan döner' ikram etti.

Renkli görüntüler, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi.

bursada-doner-ustasindan-kardan-doner-1115639-331203.jpg

'KARDAN DÖNER' DAĞITTI

İşletme sahibi 35 yaşındaki Gökhan Güneş, kar yağışını fırsat bilip sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Topladığı kar kütlesini döner şişine takan Güneş, iş yerinin önünde toplanan vatandaşlara kardan döner ikramında bulundu.

bursada-doner-ustasindan-kardan-doner-1115640-331203.jpg

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

bursada-doner-ustasindan-kardan-doner-1115642-331203.jpg

Yaşananları şaşkınlık ve tebessümle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

