Bursa’da faciaya ramak kala! Tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Yayınlanma:
Bursa’da bir sürücü, kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracıyla ilk olarak bariyerlere, daha sonra ise hareket halindeki tıra çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Bursa Çevre Yolu Şehir Hastanesi istikametine giden hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Bir kişi aracın içinden yola fırladıBuzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Bir kişi aracın içinden yola fırladı

KAZA YAPMAKTA SON ANDA KURTULDU!

Sürücü, aracıyla ilk olarak refüjde yer alan bariyerlere daha sonra ise sağ şeritte seyir halinde olan bir tıra çarpmaktan son anda kurtuldu.

kontrolunu-kaybettigi-araciyla-tira-car-1133954-336637.jpg

ARACA ÇARPMAMAK İÇİN ANİ MANEVRA YAPTI!

Hafif ticari aracın sürücüsü kaza yapmaktan kıl payı kurtulurken o sırada orta şeritte hareket halinde olan başka bir aracın sürücüsü ise yol ortasında yan duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı.

kontrolunu-kaybettigi-araciyla-tira-car-1133952-336637.jpg

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

O anlar, aracın kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.



Kaynak:DHA

