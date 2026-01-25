Bursa’da düğün konvoyu krizi: Otomobile yumruklu saldırı kamerada

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. 34 plakalı bir otomobil, ara sokaktan bulvara çıkmak istediği sırada bir düğün konvoyuna denk geldi. Konvoydaki araçlar trafikte ilerlerken, otomobil sürücüsü konvoya katılan araçlardan birinin arkasına girmeye çalıştı. Ancak sürücünün önü, konvoydaki diğer araçlar tarafından kesildi ve otomobil bir süre boyunca ilerleyemedi.

Uşak’ta parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Olayın ardından araçlarından inen düğün sahipleri, otomobil sürücüsüne hakaretlerde bulunarak, aracın camına ve kaportasına yumruk atmaya başladı. Otomobilin ön camına vuran damat, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Ancak bu gerginlik kısa sürede sona ermedi. Bu sırada başka bir davetli, öfkesine hakim olamayarak, içinde ailenin bulunduğu otomobilin ön sağ camına yumruk attı.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Düğün konvoyundaki araçlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.