Bursa’da devrilen tırın sürücüsü kurtarılamadı

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, talaş yüklü tırın devrilmesiyle yaşandı.

TALAŞ YÜKLÜ TIR KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda gerçekleşti. 29 yaşındaki Emrah A.'nın kullandığı, 16 AUC 722 plakalı ve talaş yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlıkçıları taşıyan servis devrildi! 1 hemşire öldü: Yaralılar var!Sağlıkçıları taşıyan servis devrildi! 1 hemşire öldü: Yaralılar var!

ŞOFÖR HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emrah A.'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Adana ve Mersin'de işçi servisleri devrildi: Peş peşe kazalarda toplam 26 işçi yaralandıAdana ve Mersin'de işçi servisleri devrildi: Peş peşe kazalarda toplam 26 işçi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devrilen tır, kaza ile ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:AA

