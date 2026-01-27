Sağlıkçıları taşıyan servis devrildi! 1 hemşire öldü: Yaralılar var!

Sağlıkçıları taşıyan servis devrildi! 1 hemşire öldü: Yaralılar var!
Yayınlanma:
Denizli’nin Buldan ilçesinde, sağlık çalışanlarını taşıyan servis midibüsünün kontrolden çıkarak bir üzüm bağına devrilmesi sonucu, 23 yaşındaki ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan yaşamını yitirirken, aralarında doktorların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Buldan-Denizli kara yolunda yaşandı. Denizli il merkezinden aldığı sağlık personelini Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi’ne götüren A.R. yönetimindeki servis midibüsü, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki üzüm bağına devrilerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan’ın olay yerinde can verdiği tespit edildi.

memurlari-tasiyan-midibus-devrildi-1-ol-1136323-337333.jpg

BİR DOKTORUN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 25 personel, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralılar arasında bulunan Dr. Emin Güleç’in durumunun ağır olduğu ve ileri tetkik ile tedavi için Denizli merkeze sevk edildiği bildirildi. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

