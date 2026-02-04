Bursa'da bir binanın çatısında otomobil bulundu: 20 yıllık gerçek çatı akıtınca ortaya çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 20 yıl önce tamir için kaportacıya bırakılan bir otomobil, araç sahibi ile kaporta ustası arasındaki anlaşmazlık yüzünden teslim alınmadı. Konu mahkemeye taşınırken, kaporta ustasının aracı çekiciyle iş yerinin çatısına çıkardığı, yıllar sonra ise yeni kiracının çatıyı onarması sırasında hurda aracın bulunması ortaya çıktı.

Mahmudiye Mahallesi Bozkurt Sokak’ta traktör tamirciliği yapan usta, ç​​​​​​​​​​​​​​atıda hurda otomobil olduğunu fark edince durumu iş yeri sahibine bildirdi. Mülk sahibinin adına işlemleri yürüten Berat Ertopuz, onarım için dükkana gelerek çatıyı kontrol etmek istedi.

2 katlı binanın teras çatısına çıktığında karşılaştığı hurda otomobil karşısında şaşkına dönen Ertopuz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, otomobilin şasi numarasından sahibine ulaşıldı ve aracın tam 20 yıldır çatıda olduğu anlaşıldı.

ÇEKİCİYLE ÖNCE KENDİ ÇATISINA, SONRA KOMŞU DÜKKANA…

Araç, 20 yıl önce komşu kaportacıya tamir için getirildiği öğrenildi. Araç sahibiyle kaporta ustası arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu teslim edilmedi ve dava süreci başladı. Kaporta ustası, arızalı aracı önce kendi iş yerinin çatısına çıkardı, ilerleyen yıllarda ise çatı onarımı sırasında bitişikteki mevcut iş yerinin çatısına taşındığı denildi. Ustanın ise 2 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi. ​​​​​​​

‘LÜTFEN ARACINIZI ALIN, BİZ DE ÇATIMIZI ONARALIM’

Hurdaya dönüşen otomobilini almak istemeyen araç sahibi, çatıda aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Berat Ertopuz, “Bu mülk sahibinin halasının oğluyum. Kendisi İstanbul’da yaşıyor, kiracılarla ilgili işleri ben yürütüyorum. Bina eski olduğu için çatı yapma kararı aldık. Çatıya çıktığımızda 30-35 yıllık bir araçla karşılaştık. Komşularla yaptığımız görüşmelerde aracın yan taraftaki bir tamirciye getirildiğini, yaşanan anlaşmazlık sonrası önce kendi çatısına, daha sonra da bizim çatımıza alındığını öğrendik. Araç buradan kaldırılmadan çatı yapmamız mümkün değil. Emniyete başvurduk, trafik ekipleri geldi ancak konunun polis merkezinde çözülmesi gerektiği söylendi. Araç sahibine buradan sesleniyorum, lütfen aracınızı alın biz de çatımızı onaralım” ifadelerini kullandı.