Bursa'da 6 ay sonra intikam saldırısı!

Yayınlanma:
Bursa'da Nadir C. isimli şüpheli, 6 ay önce kendisini tabancayla yaralayan S.A.Ö.'ya sokak ortasında ateş açtı. S.A.Ö., olaydan yara almadan kurtulurken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 65 yaşındaki Nadir C. isimli şüpheli, 6 ay önce kendisini tabancayla yaralayan 15 yaşındaki S.A.Ö.'ye sokakta tabancayla ateş açtı.

Olay, akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde yaşandı.

İlk olay ise 19 Nisan tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.Ö. ile aralarında husumet bulunan Nadir C., karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Yanan arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

6-ay-once-kendisini-vuran-kisiye-silahla-971355-288431.jpg

6 AY SONRA TEKRAR KARŞILAŞTILAR

Olayın ardından 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra kısa süre önce tahliye olan S.A.Ö., akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen Nadir C., ile karşılaştı.

Nadir C., üzerinde bulunan tabanca ile husumetli olduğu S.A.Ö.'ye ateş açtı.

6-ay-once-kendisini-vuran-kisiye-silahla-971352-288431.jpg

Koşarak kaçan S.A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.A.Ö., saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Bu sırada kurşunlardan bir bir iş yerinin duvarına isabet etti.

Akrabasına ateş açtığı sırada silahı tutukluk yaptıAkrabasına ateş açtığı sırada silahı tutukluk yaptı

Firari hükümlünün kaçması için jandarmaya ateş açtıFirari hükümlünün kaçması için jandarmaya ateş açtı

S.A.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

