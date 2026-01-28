Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan ve Bulgar turistlerin alışveriş için yoğun ilgi gösterdiği Bostanpazarı’nda esnaf zor günler yaşıyor.

Esnaf, Bulgar turistlerin Edirne’ye gelişindeki azalışın temel nedenini Ulus Pazarı’nın kapanmasına bağlıyor.

Esnaf Metin Doğan duruma şunları ifade etti:

"Ulus Pazarı’nın kapanmasının çok büyük zararı oldu. Önceden insanlar pazarı bahane ediyorlardı. Otobüsçüler yolcu topluyordu. Pazardan alışverişini yapan bize geliyordu. Baklava, zeytin, peynir alıyordu. Kuruyemiş alışverişi yapıyordu.

"ŞU AN BİR TANE OTOBÜS GELMİYOR"

Herkese faydası oluyordu. Çarşıya çıkıp döner yemeye, çorba içmeye çıkıyorlardı ama pazarın kapalı olduğunu duyduktan sonra hiç kimse gelmez oldu. Bunun esnafa çok büyük zararı var. Sokak bomboş. Normal şartlarda bu sokak böyle değildi. Bizim her hafta 70 tane otobüsümüz geliyordu. Şu an bir tane otobüs gelmiyor."

"ULUS PAZARI’NIN KAPANMASI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Esnaf Halil Girgin ise şöyle konuştu: