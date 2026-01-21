Esnafın hazin sonu: 40 günde nasıl battığını anlattı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük umutlarla tavuk döner restoranı açan genç girişimci Ömer Faruk Yılmaz'ın hayalleri, ülke gündemindeki gıda zehirlenmesi vakalarının gölgesinde kaldı. Dükkanını tuttuğu ilk günden itibaren tüm süreci sosyal medyada paylaşan Yılmaz, tavuk kaynaklı zehirlenme haberlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi sebebiyle iş yerini açılıştan sadece 40 gün sonra kapatmak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA ADIM ADIM PAYLAŞILAN GİRİŞİMCİLİK ÖYKÜSÜ

Ömer Faruk Yılmaz, Gaziosmanpaşa'da isminin ve soy isminin baş harflerinden oluşan "OFY Döner" markasını kurmak için kolları sıvadı. 31 Ekim 2025 tarihinde yaptığı ilk paylaşımla dükkanını tuttuğunu duyuran Yılmaz, tadilat sürecini takipçileriyle paylaştı.

Videolarda dükkanın kiralama aşamasından, mutfak kurulumuna, alçıpan işlerinden tabela asımına kadar her detay yer aldı. Yılmaz'ın eşinin de temizlik işlerine yardım ettiği ve ailecek emek verdikleri görülen süreçte; masa sandalyelerin taşınması, toptancılardan yağ ve pirinç gibi malzemelerin alınması gibi hazırlıklar adım adım kaydedildi.

BÜYÜK UMUTLARLA YAPILAN AÇILIŞ VE BEKLENMEDİK KRİZ

Hummalı bir çalışmanın ardından 20 Kasım 2025 tarihinde restoranın açılışı gerçekleştirildi. Ancak Yılmaz'ın bu girişimi, kendisi için oldukça talihsiz bir zamana denk geldi. Ülke genelinde artış gösteren gıda zehirlenmesi vakaları, vatandaşları tedirgin etti. Özellikle tavuk ürünleri, çiğ köfte ve lahmacun gibi gıdalardan kaynaklı ölüm ve zehirlenme vakalarının sıkça yaşanması, tüketicilerin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını doğrudan etkiledi.

"DAHA FAZLA DAYANAMADIK"

Açılışın üzerinden geçen yaklaşık 40 günün ardından beklenen müşteri ilgisi oluşmayınca, Ömer Faruk Yılmaz dükkanı kapatma kararı aldı. "Batıyoruz" başlıklı son videosunda süreci değerlendiren Yılmaz, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Dükkanı tuttuğumda bu haberler yoktu. Tam açtığım gün ve takip eden bir ay boyunca ardı arkası kesilmeyen zehirlenme olayları yaşandı. İnsanlar tavuktan, çiğ köfteden korkar oldu. Biz burada en kaliteli yağı, en kaliteli pirinci ve tavuğu kullanarak, üretim sürecini bizzat yöneterek insanlara hizmet sunduk. Korkmayıp deneyenler takdir etti ancak dükkanın kirası ve giderleri karşısında maalesef daha fazla dayanamadık.