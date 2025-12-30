Bülent Turan'dan adını vermeden Mehmet Akif Ersoy eleştirisi: Sapkınlıklar partiyi yıpratıyor

Bülent Turan'dan adını vermeden Mehmet Akif Ersoy eleştirisi: Sapkınlıklar partiyi yıpratıyor
Yayınlanma:
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kaleme aldığı yazıda AKP içinde yaşanan adli ve etik süreçlerin partinin tamamına mal edildiğini belirterek, iktidar çevresinde “etik olmayan ticari ilişkiler” ve “sapmalar” yaşandığını dile getirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Yeni Şafak’ta kaleme aldığı yazısında AKP içinde yaşanan adli ve etik süreçlerin partinin tamamına mal edildiğini belirterek, iktidar çevresinde “etik olmayan ticari ilişkiler” ve “rahatsız edici sapmalar” yaşandığını açık ifadelerle dile getirdi. Turan’ın yazısındaki ifadeler, uyuşturucu operasyonundan tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin tepki olarak yorumlandı.

Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarımTaner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım

İçişleri Bakan Yardımcısı ve hukukçu Bülent Turan, Yeni Şafak'ta yayımladığı yazıda AKP’nin 23 yıllık iktidarı boyunca oluşan yapıların ciddi bir kriz ürettiğini ifade etti. Turan, partiyle doğrudan ilgisi olmayan bazı kişi ve ilişkiler nedeniyle iktidar partisinin kamuoyu nezdinde yargılanır hale geldiğini söyledi.

"AKP BU KİŞİLERLE SANIK SANDALYESİNE OTURTULUYOR"

Turan, yazısında, “Bazı kişilere yönelik olarak bu partinin misyonuna, ahlaki iddiasına ve inancına uymayan, rahatsız edici birtakım sapkınlıklar, bazen de etik olmayan ticari iş ilişkilerini konu alan adli süreçler yaşanıyor. Ne yazık ki 23 yıllık iktidar partisi de bu kişilerle birlikte, adeta sanık sandalyesine oturtuluyor.” dedi.

'TRUVA ATI' BENZETMESİ

İktidar çevresinde yaşanan bu tabloya ilişkin değerlendirmesinde Turan, sorunun münferit olmadığını vurguladı. Yazıda, iktidar partisine yönelik olarak “Truva atları” benzetmesi yapıldı. Turan, “Son zamanlarda kapımızın önüne sürekli olarak böyle Truva Atları’nın bırakılmasının altında, bazı siyasi mahfillerin yakın tarihli soruşturmalarla ortaya saçılan kendi çürümüşlüklerini gizleme çabası olduğu açık.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Ersoy daha sonra uyuşturucu suçu dışında, örgüt kurduğu gerekçesiyle de tutuklandı. Savcılığın suçlamaları arasında ise "iştirak halinde, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri, ikiden fazla kişilerin cinsel ilişkiye girdikleri, kadınları ilişkiye sokarak menfaat sağladığı" bulunuyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

