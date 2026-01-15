Bugün ne kandili? 15 Ocak 2026 Miraç Kandili

Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilirken, bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe gününe denk gelen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar gecenin anlam ve önemine ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki Miraç Kandili nedir, Miraç Kandilinde ne yapılır?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, kelime anlamı olarak “yükselmek, göğe çıkmak” anlamına geliyor. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi (İsrâ), ardından semaya yükseltilmesi (Miraç) olayını ifade ediyor.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILIR?

- Miraç Kandili’nin gündüzünde oruç tutmak faziletli ameller arasında yer alır. - Bu mübarek gecede salavat-ı şerife getirmek, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) olan bağlılığın en güzel ifadelerindendir. - İşlenen günahlar ve yapılan hatalar için samimiyetle tövbe etmek, Miraç Kandili’nin ruhuna uygun ibadetlerdendir. - Namaz ibadetine ayrı bir önem verilmelidir; varsa kaza namazları eda edilmeli, bunun yanında nafile namazlarla gece ihya edilmelidir. - Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gece bereketlendirilmelidir; okuyanlar dinlenmeli, manası üzerinde tefekkür edilmelidir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandilinde oruç tutulabilir. Farz olmayıp nafile ibadet kapsamında yer alan bu oruç, zorunlu olmamakla birlikte sevap kazanma niyetiyle tutulduğunda dinen faziletli kabul ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİNDE NEDEN SÜT İÇİLİR?

Miraç gecesinde süt içmek, Resulullah’ın (s.a.v) Miraç’ta sütü tercih etmesi sebebiyle ve hikmetiyle anılan müstehap bir davranış olarak kabul edilir.

Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) bu tercihi, ümmeti için fıtrat üzere olmayı, saflığı ve dosdoğru istikameti temsil ettiği şeklinde yorumlanıyor.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili’nin gönüllerimize huzur, kalplerimize iman, hayatımıza bereket getirmesini diliyorum. Dualarınızın kabul, kandiliniz mübarek olsun. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Miraç’ta aldığı ilahi müjdelerin, bizlere sabır, umut ve istikamet olması temennisiyle… Miraç Kandili’niz hayırlara vesile olsun. Bu mübarek Miraç gecesinde edilen duaların kabul, yapılan ibadetlerin makbul olmasını diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve af içinde bir kandil geçirmeniz dileğiyle.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kandiller ve diğer mübarek geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlar. Bu nedenle akşam namazıyla birlikte ibadetlere başlanabilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan mübarek gecede eda edilecek 12 rekatlık nafile namaz, ikişer rekâtlar halinde kılınır ve her iki rekatın sonunda selam verilir.

Her rekatta Fatiha Suresi ile birlikte Kur’an-ı Kerim’den bir sure (İhlas, Felak, Nas sureleri veya kolayınıza gelen başka bir sure) okunabilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Miraç Kandili 12 rekat hacet veya diğer tabiriyle nafile namazı iki rekatlar halinde kılınır.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbe'l-alemîn! Allahu Teala hazretleri Mi'rac Kandili gecenizi hepiniz için hayırlı, mübarek, ecirli, sevaplı, karlı ve kazançlı eylesin. Bu mübarek günün manevi ikramatına, Allahu Teala hazretlerinin mağfiretine, rahmetine cümlenizi nail eylesin.

2026'DA KANDİLLER NE ZAMAN?

Berat Kandili - 2 Şubat 2026

Kadir Gecesi - 16 Mart 2026

Mevlid Kandili - 24 Ağustos 2026

Regaip Kandili - 10 Aralık 2026