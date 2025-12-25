Dini ve anlamlı Regaip Kandili mesajları: Regaip Kandili'nde hangi tesbihler çekilir?

Müslüman alemi, Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinen Regaip Kandili’ni idrak ediyor. Kandil geceleri, ibadet, dua ve hayırların önem kazandığı özel zamanlar olarak kabul ediliyor.

Bu anlamlı gecede sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar, manevi bir bağ kurmanın ve dualarınızı paylaşmanın en güzel yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Regaip ne demek? Regaip Kandili'nde ne oldu ve Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır?

REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Regaip Kandili, “regaip” yani “arzulanan” anlamına gelir ve Allah’ın rahmetinin, mağfiretinin bu gecede yoğun olarak tecelli ettiğine inanılır. Müslümanlar, namaz kılar, Kur’an okur ve dualar ederek bu geceyi değerlendirir.

REGAİP GECESİ YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER

Namaz kılmak: Özellikle nafile namazlar, gece ibadetini güçlendirir. Kur’an okumak: Manevi huzurun artması ve gönül rahatlığı için önerilir. Dua etmek: Kendimiz, ailemiz ve tüm insanlık için niyazda bulunmak önemlidir. Sadaka vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek sevabı artırır.

REGAİP KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilebilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.



10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim



Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabiliyor.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

* Regaip Kandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.

* Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın.

* Regaip Kandili, paylaşmanın, affetmenin ve yardımlaşmanın en güzel vaktidir. Rabbim bizleri merhametiyle kuşatsın!

* Bu mübarek gecede dua ile birleşelim, ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. Rabbim hepimizi affına ve rahmetine mazhar eylesin!

* Bu gece, Kur’an’ın kalplere doğduğu gecedir. Onu okuyarak, anlayarak ve yaşayarak değerlendirelim. Regaip Kandilimiz mübarek olsun!

* Regaip Kandili’nin gönlünüze huzur, kalbinize iman, hayatınıza bereket getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

* İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

* Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Regaip Kandimizi mübarek olsun.

* Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Regaip Kandiliniz kutlu olsun.