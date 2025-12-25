Regaip ne demek? Regaip Kandili'nde ne oldu ve Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır?

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

REGAİP GECESİ YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER

Namaz kılmak: Özellikle nafile namazlar, gece ibadetini güçlendirir. Kur’an okumak: Manevi huzurun artması ve gönül rahatlığı için önerilir. Dua etmek: Kendimiz, ailemiz ve tüm insanlık için niyazda bulunmak önemlidir. Sadaka vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek sevabı artırır.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vakit hesaplamalarına göre bu yıl Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı gerçekleşecek. Böylece kandil süreci resmen başlamış olacak ve Müslümanlar bu mübarek gecede ibadetlerini artırarak manevi huzura kavuşmaya çalışacak.

REGAİP KANDİLİ’NİN TARİHÇESİ

İslam tarihine göre Regaip Kandili, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ümmetine dua ve ibadete yönelmesi için bir hatırlatma gecesi olarak kabul edilmiştir. Bu gece, Müslümanlar arasında gönül temizliği ve ruhsal yenilenme gecesi olarak bilinir.

REGAİP KANDİLİ DUASI

“Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Duasının Türkçe meali şöyle:

"Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

1. Yasin-i Şerif: Regaip Kandili’nde Yasin Suresi okumak, bu mübarek gecenin faziletine uygun bir ibadettir. 1 veya 3 defa okunabilir.

2. Tebareke (Mülk) Suresi: Bu sure, özellikle gece ibadetlerinde okunması tavsiye edilen surelerden biridir. Regaip Kandili’nde okunarak sevap kazanılabilir.

3. Amme (Nebe) Suresi: Amme Suresi, Allah’ın büyüklüğünü ve yaratılışı anlatan bir sure olarak bu özel gecede okunabilir.

4. İhlas, Felak ve Nas Sureleri: İhlas Suresi: Allah’ın birliğini ifade eden bu sure, 3 veya daha fazla kez okunabilir.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

* Regaip gecesinin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

* Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

* Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..

* Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.

* Regaib, istemek demek; o halde bağışlanmak isteriz ya Rab…Kandil’iniz mübarek olsun.