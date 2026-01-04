BUDO'nun bugünkü seferleri iptal edildi

BUDO'nun bugünkü seferleri iptal edildi
Yayınlanma:
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) pazar günkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 Ocak 2026 tarihli 10 seferi iptal edildi. Yapılan açıklamada seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

10 SEFERE ŞİDDETLİ RÜZGAR ENGELİ

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

  • Saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
  • 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
  • 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)
  • 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
  • 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

thumbs-b-c-2cafd91473c9fb08b3c36f46eaa79500.jpg

Bursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtuBursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtu

BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar pazar günü gece yarısına kadar devam edecek.

MGM'ye göre Bursa'da saatlik hava tahmin raporu şöyle:

ruzgar.jpg
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Türkiye
Tek katlı evin çatısı çöktü: Bitişikteki ev tahliye edildi
Tek katlı evin çatısı çöktü: Bitişikteki ev tahliye edildi
Saray'dan Maduro tepkisi: Milli devletler tehdit altında
Saray'dan Maduro tepkisi: Milli devletler tehdit altında