BUDO'nun bugünkü seferleri iptal edildi
Yayınlanma:
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) pazar günkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 Ocak 2026 tarihli 10 seferi iptal edildi. Yapılan açıklamada seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
10 SEFERE ŞİDDETLİ RÜZGAR ENGELİ
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
- Saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
- 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
- 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)
- 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
- 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
BURSA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar pazar günü gece yarısına kadar devam edecek.
MGM'ye göre Bursa'da saatlik hava tahmin raporu şöyle: