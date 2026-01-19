BUDO seferlerine hava engeli!

BUDO seferlerine hava engeli!
Yayınlanma:
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan 8 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, programdan kaldırılan seferler şunlardır:

07.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Karla kaplı yolda geri geri kaydı, temizlik işçisini sıkıştırdı!Karla kaplı yolda geri geri kaydı, temizlik işçisini sıkıştırdı!

YOLCULARA GÜNCEL BİLGİ UYARISI

Hava şartlarının seyrine göre günün geri kalanındaki seferlerde de değişiklik yapılabileceği belirtildi. Terminale gitmeden önce sefer durumunun kontrol edilmesi ve bilet iade/değişim işlemleri için BUDO çağrı merkezi veya web sitesinin kullanılması öneriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

