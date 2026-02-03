Bozuk telsizle nöbette kalp krizi geçiren er için 9 yıl sonra gelen adalet

5 Şubat 2016’da Gaziantep 1’inci Hudut Taburu 2’nci Hudut Bölüğü’ne bağlı Şehit Süleyman Hudut Karakolu’nda zorunlu askerlik görevini yapan bir piyade er, nöbet sırasında kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.

ERİN AİLESİNDEN DAVA

Erin ailesi, komutanlığın ölümde kusuru bulunduğunu savunarak dava açtı. Aileye, 4 bin TL maddi, toplamda ise 410 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararı çıktı.

BÜNYESEL ZAYIFLIK GEREKÇESİYLE DAVA REDDEDİLMİŞTİ

Birgün'de yer alan habere göre Adli Tıp Kurumu, erin kalp hastalığına bağlı dolaşım ve solunum durması sonucu hayatını kaybettiğini raporladı. İlk derece mahkemesi, ölümün 'bünyesel zayıflık' nedeniyle meydana geldiği ve bu nedenle idareye atfedilebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Ailenin istinaf başvurusu da Bölge İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.

DANIŞTAY: TELSİZ ARIZALI, MÜDAHALE GECİKTİ

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 10. Dairesi, oy birliğiyle 16 Haziran 2025 tarihinde verilen kararında, manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, erlerin bozuk telsizlerle nöbete gönderildiği vurgulandı. Telsiz teknik raporunda, cihazın ses potunda arıza bulunduğu, sesin kesildiği ve sağlıklı bir haberleşmenin mümkün olmadığı tespitlerine yer verildiği aktarıldı.

Danıştay, tanık ifadelerine de atıf yaparak, telsizle yardım çağrısı yapıldığı ancak yanıt alınamadığı, bunun üzerine havaya ateş açıldığı, yine sonuç alınamayınca köye gidilerek bir vatandaşın evinden uzman çavuşa ulaşıldığına dikkat çekti. Uzman çavuşun istirahatte olması nedeniyle durumun başka bir görevliye iletildiği ve bu süreçte müdahalenin geciktiği belirtildi.

"MANEVİ TAZMİNAT REDDİ HUKUKA AYKIRI"

Kararda, sağlıklı haberleşme sağlanamaması nedeniyle ilk müdahalenin geç yapıldığı vurgulanarak, "Aileye manevi tazminat ödenmesi gerekirken talebin reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir" denildi ve yerel mahkeme kararları bozuldu.

Öte yandan olayla ilgili dönemde Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kapatıldığı da dosyada yer aldı