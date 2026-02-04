Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına muhalefeti
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın (5 Şubat) yapılması planlanan feribot seferleri, şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 5 Şubat’taki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
FIRTINADAN NASIL KORUNABİLİRİZ ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde şiddetli rüzgar ve fırtınadan korunma yollarına ilişkin olarak paylaşılan yazıda şu ifadeler yer alıyor:
- Son meteorolojik durumla ilgili güncel bilgiye sahip olun
- Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin. Meteoroloji’den telefonla bilgi alın.
- Fırtınadan önce
- "Hazırlıklı olun"
- Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin. Meteoroloji’den telefonla bilgi alın.
- Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.
- Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.
- Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.
- Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.
- Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.
- Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.
- Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.
- Fırtına sırasında
- "Güvende olun"
- Mümkün olduğunca içerde kalın.
- Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.
- Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.
- Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.
- Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.
- İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.
- Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.
- Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.
- Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.
- Fırtınadan sonra "Tedbiri elden bırakmayın"
- Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.
- Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.
- Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)