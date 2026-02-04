Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına muhalefeti

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın (5 Şubat) yapılması planlanan feribot seferleri, şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 5 Şubat’taki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

FIRTINADAN NASIL KORUNABİLİRİZ ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde şiddetli rüzgar ve fırtınadan korunma yollarına ilişkin olarak paylaşılan yazıda şu ifadeler yer alıyor: