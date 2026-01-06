Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli!

Yayınlanma:
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

gokceada.jpg

GÖKÇEADA’YA NASIL GİDİLİR?

Otobüsle ulaşım: İki adet otobüs firması bulunuyor. Yaz dönemi süresince her gün sabah sefer düzenleniyor.

Deniz Yolu: Adaya özel tekneler eşliğinde ulaşmak isteyen ziyaretçiler yanaşabileceği iki adet liman bulunuyor.

Arabayla ulaşım: İstanbul istikametinde ilerken TEM otoyolu üzerinden Tekirdağ, Keşan, Gelibolu, Eceabat doğrultusunda ilerleyerek Kabatepe Limanına ulaşmanız gerekiyor. İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa’dan gelirken Çanakkale Boğazını geçmeniz gerekiyor.

Kaynak:AA

