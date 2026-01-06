Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli!
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.
GÖKÇEADA’YA NASIL GİDİLİR?
Otobüsle ulaşım: İki adet otobüs firması bulunuyor. Yaz dönemi süresince her gün sabah sefer düzenleniyor.
Deniz Yolu: Adaya özel tekneler eşliğinde ulaşmak isteyen ziyaretçiler yanaşabileceği iki adet liman bulunuyor.
Arabayla ulaşım: İstanbul istikametinde ilerken TEM otoyolu üzerinden Tekirdağ, Keşan, Gelibolu, Eceabat doğrultusunda ilerleyerek Kabatepe Limanına ulaşmanız gerekiyor. İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa’dan gelirken Çanakkale Boğazını geçmeniz gerekiyor.
Kaynak:AA