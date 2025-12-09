Boşanmak isteyen kadını adliye önünde bıçaklayan erkek tutuklandı

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini, adliye önünde sırtından bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olay, dün saat 13.00 sıralarında Aydın Adliyesi'nin önünde gerçekleşti. Boşanma aşamasındaki Suat G. (40) ile eşi Gamze G. (21) çifti adliye önünde karşılaştı.

İki isim arasında çıkan tartışma büyürken Suat G. bıçağına davrandı.

Büyüyen tartışmada Suat G., yanında taşıdığı bıçakla Gamze G.'yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Gamze G., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Gamze G., hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Suat G.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜFÜR ETTİ DİYE BIÇAKLAMIŞ

Suat G., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İfadesinde; boşanma aşamasındaki eşini çıkan tartışmada kendisine küfrettiği için bıçakladığını söyleyen Suat G., tutuklandı.

Öte yandan Gamze G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

