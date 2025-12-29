Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurarak katletti!

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana gelen olayda, S.K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Köken'i takip etti. Daha sonra Köken'in karşısına çıkan S.K., yanındaki tüfekle kadına ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Köken yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ!

S.K. isimli saldırgan ise, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Köken'in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi.

S.K.'nin pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı belirtildi.