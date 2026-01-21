Boş otobüste koltuk kavgası! 'Komutanımı çağırın' diyerek saldırdı

Bursa'da belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen tartıştığı kişiyi darbetti. Saldırganın, darbettiği kişinin başında beklediği ve “Komutanımı çağırın” diye bağırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da belediye otobüsünde yer tartışması kavga ile bitti. Olay, sabah saatlerinde Bursa Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir belediye otobüsünde gerçekleşti.

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Otobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, öfkesine hakim olamayarak diğerini darbetmeye başladı. O sırada otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı.

1127263.jpg

"KOMUTANIMI ÇAĞIRIN" DEDİ

Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak çevredeki yolculara bağırdı ve “Komutanımı çağırın” dedi. Durumu fark eden diğer yolcular hemen araya girerek tarafları ayırdı ve kavgayı sonlandırmaya çalıştı.

14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti

O ANLAR KAMERADA

O anlar, otobüsteki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Olay, hem yolcuları hem de çevredeki vatandaşları büyük şaşkınlığa uğrattı.

Kaynak:DHA

