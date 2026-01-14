Bolu'nun en büyük iki hastanesi yıkılıyor

Bolu’da Tabaklar Mahallesi’nde hizmet veren ve 1998 yılında hizmete giren en büyük hastanelerden İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Yaşamkent Mahallesi’nde bulunan, 1993 yılında hasta alımına başlayan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi binalarının yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

EN BÜYÜK İKİ HASTANE İÇİN YIKIM KARARI

En büyük iki hastane binasının depreme dayanıklı olmadığının belirlenmesinin ardından boşaltılmasına ve yıkılmasına karar verildi.

İki hastanedeki tüm birimler Sağlık Mahallesi’nde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde hizmet vermeye başlayacak. Böylece kentteki 3 devlet hastanesi sayısı 1’e düşecek.

TOPLAMDA 375 OLAN YATAK KAPASİTESİ 226’YA DÜŞECEK

Hastanelerin taşınma işlemleri ve personelin görevlendirilmeleri ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

70 yataklı İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 79 yatak kapasiteli İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi’nin kapatılmasının ardından 3 devlet hastanesinde toplamda 375 olan yatak kapasitesi 226’ya düşecek.

